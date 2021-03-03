Глава ФМБА рассказала о разработке "антидота" к коронавирусу

Исследования "Мир-19" практически завершены

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о работе над "антидотом" к новой коронавирусной инфекции. Он может снижать вирусную нагрузку в 10 тысяч раз.

По ее словам, исследования препарата "Мир-19", в которых принимают участие 50 добровольцев, практически завершены. Об этом глава ФМБА сообщила в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме этого, Скворцова рассказала, что вакцинация "Спутником V" поможет избежать третьей волны коронавируса.

"Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно на октябрь текущего года. Однако наличие вакцин эффективных меняет эту ситуацию", - сказала она.

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