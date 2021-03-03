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В Австралии появятся рейсы с неизвестным пунктом назначения

16:18
  • среда
  • 03 марта 2021

Власти страны пытаются вернуть интерес к туризму

В Австралии активно пытаются придумать, как преодолеть вызванный пандемией коронавируса спад путешествий. В связи с этим крупнейшая авиакомпания страны Qantas решила возобновить сервис однодневных поездок с неизвестным пунктом назначения, который впервые был опробован в 1990-е годы, передает BBC News.

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Выполняться рейсы внутри страны будут на самолетах Qantas Boeing 737 из Мельбурна, Брисбена и Сиднея. Тарифы будут начинаться от 737 долларов. В пакет услуг войдут различные мероприятия - например, плавание с аквалангом и виноделие.

Сейчас Qantas ждет реакции на предложение от правительства. Как сообщили в Ассоциации Азиатско-Тихоокеанских авиалиний, за январь число пассажиров составило только 4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

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