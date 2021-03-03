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В ФМБА создали единую тест-систему на варианты COVID-19

16:43
  • среда
  • 03 марта 2021

Регистрация ожидается в середине марта

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала в эфире "России 24" о подготовке к регистрации тест-системы на варианты коронавируса. Произойти это должно к середине марта.

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"Мы сделали эти тест-системы, сейчас мы их все свели в одну тест-систему, которая позволяет просто по мазку определить именно вот те линии, которых мы опасаемся", - отметила Скворцова.

По ее словам, система прошла апробацию и валидацию в эпидемиологических исследованиях.

Также Скворцова сообщила о работе над "антидотом" к коронавирусной инфекции, который может снижать вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. По ее словам, в исследовании препарата "Мир-19" принимают участие 50 добровольцев.

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