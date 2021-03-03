"Спутник V" одобрили в трех африканских странах

Всего вакцина зарегистрирована в 42 государствах

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" еще в трех государствах.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго", - приводит сообщение РФПИ ТАСС.

Там добавили, что одобрение прошло в рамках ускоренной процедуры. Всего на сегодняшний день препарат зарегистрирован в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Согласно результаты третьей фазы ее клинического исследования, эффективность препарата составляет 91,6%.

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