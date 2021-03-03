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Создан предсказывающий тяжесть течения COVID-19 "калькулятор"

16:56
  • среда
  • 03 марта 2021

Он работает на основе машинного обучения

Как сообщила в интервью телеканалу "Россия-24" глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ФМБА разработало специальный "калькулятор", который позволяет предсказать течение коронавирусной инфекции в первые дни заболевания.

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По словам Скворцовой, работает этот "калькулятор" на основе машинного обучения. Достоверность его прогноза оценивается на уровне 90% и выше.

Уже через неделю, добавила глава ФМБА, система появится в открытом доступе.

Также Скворцова рассказала о подготовке к регистрации единой тест-системы на варианты коронавируса. Произойти это должно к середине марта.

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