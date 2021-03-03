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Прокурор Москвы предостерег компании от завышения цен на сахар

16:59
  • среда
  • 03 марта 2021

Ранее ФАС провела внеплановую проверку нескольких организаций

Федеральная антимонопольная служба по требованию московской прокуратуры провела внеплановую проверку нескольких крупных хозяйствующих субъектов.

В итоге ФАС выявила нарушения со стороны двух организаций, которые могли привести к подорожанию сахара.

Как выяснила служба, две организации заключили антиконкуретное соглашение "с иными юридическими лицами", а также занимались координированием "экономической деятельности других субъектов предпринимательства".

В сообщении московской прокуратуры говорится, что это является нарушением федерального закона "О защите конкуренции" и могло привести "к установлению или поддержанию цен" на социально значимый продовольственный товар - сахар.

"В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор города Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения", - говорится в пресс-релизе ведомства.

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