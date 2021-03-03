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Ученые: продолжительность жизни молодых американцев сократилась

17:13
  • среда
  • 03 марта 2021

Показатели, скорее всего, еще более ухудшатся

Как следует из доклада Национальных академий наук, инженерного дела и медицины, о которым сообщил телеканал CNN, за последние 30 лет продолжительность жизни американцев в возрасте от 25 до 44 лет сократилась на три года.

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Среди основных причин специалисты называют диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злоупотребление алкоголем и передозировку наркотиками. Кроме того, существенно влияют нездоровое питание и малоподвижный образ жизни.

"Мы теряем все больше и больше американцев, находящихся в самом расцвете своих лет", - констатировала профессор социологии Кэтлин Харрис.

По оценкам экспертов, из-за пандемии коронавируса показатели еще более ухудшатся.

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