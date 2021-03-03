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В Швеции ребенок заразился коронавирусом в утробе матери

17:31
  • среда
  • 03 марта 2021

Роды провели посредством кесарева сечения

Научный журнал British Journal of Obstetrics & Gynaecology опубликовал исследование, согласно результатам которого в шведском городе Мальмё произошло инфицирование ребенка коронавирусом еще в утробе матери. Ранее было зафиксировано всего несколько случаев подобного.

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У женщины во время родов, которые проводили посредством кесарева сечения, были симптомы COVID-19. У ребенка же установили признаки кислородного голодания. Новорожденному при появлении на свет оказали дыхательную помощь.

Медики под микроскопом изучили плаценту и увидели, что она инфицирована как со стороны матери, так и со стороны ребенка.

Как написала в пресс-релизе врач Мереен Зайгам, на тему наблюдения за беременными с COVID-19 необходимо подумать особо, так как они - более явная группа риска, нежели принято считать.

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