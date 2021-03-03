Никакой гипоксии: врачи развеяли популярный миф о масках

Был проведен эксперимент с участием 50 добровольцев

Журнал PLOS ONE опубликовал результаты исследований ученых из Университетской больницы в Кливленде - они выяснили, что ношение масок не способствует понижению содержанию кислорода в организме.

Был проведен эксперимент с участием 50 добровольцев, им было в среднем по 33 года. У испытуемых замерили уровень кислорода и углекислого газа, а также частоту сердечных сокращений - во время покоя и быстрой ходьбы.

Ни у одного из участников не выявили ни избытка углекислого газа, ни кислородного голодания.

"Тело способно получать кислород при ношении маски в полной мере", - резюмировали специалисты.

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