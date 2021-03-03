В московском детском технопарке "Наукоград" проходит выставка "Призма времени"

Экспозиция позволяет получить представление о том, как работает свет и оптические технологии

В Москве проходит бесплатная выставка голограмм и оптического искусства "Призма времени". Экспозиция открылась 5 февраля на базе московского детского технопарка "Наукоград".

Посетители смогут понять, как работают оптические технологии на примере голограмм, ультрафиолетовой живописи и других экспонатов, и увидеть более 100 экспонатов оптических чудес, созданных в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В рамках "Призмы времени" проходит цикл лекций об истории изучения оптики и искусстве, о камере-обскуры, механизмах зрения, радуге и зеркалах.

Экскурсии, лекции и мастер-классы в рамках выставки "Призма времени" в первые выходные посетили около 150 человек. Планируемая длительность выставки на территории детского технопарка МФЮА "Наукоград" – до середины лета 2021 года.

Посетить интерактивную и познавательную выставку можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте детского технопарка.

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