ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД Германии оценили перспективы "Северного потока - 2"

18:10
  • среда
  • 03 марта 2021

Сегодня они выглядят вполне оптимистично

После смены власти в Соединенных Штатах перспективы проекта "Северный поток - 2" выглядят более оптимистичными, заявил статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Нильс Аннен.

Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток-2"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией

"Я надеюсь, что с новой администрацией Джо Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит", - приводит его слова РИА "Новости".

Как заметил статс-секретарь, энергетический рынок Европы стал более прозрачным, это позволяет снизить обеспокоенность других стран в отношении проекта. По заявлению Аннена, "нет ни одной страны, которая делает столько для Украины, как Германия".

Ранее власти ФРГ назвали американские санкции против "Северного потока - 2" вмешательством в европейский суверенитет. Прежде правительство страны признало, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода "Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.