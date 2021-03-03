В МИД Германии оценили перспективы "Северного потока - 2"

Сегодня они выглядят вполне оптимистично

После смены власти в Соединенных Штатах перспективы проекта "Северный поток - 2" выглядят более оптимистичными, заявил статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Нильс Аннен.

"Я надеюсь, что с новой администрацией Джо Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит", - приводит его слова РИА "Новости".

Как заметил статс-секретарь, энергетический рынок Европы стал более прозрачным, это позволяет снизить обеспокоенность других стран в отношении проекта. По заявлению Аннена, "нет ни одной страны, которая делает столько для Украины, как Германия".

Ранее власти ФРГ назвали американские санкции против "Северного потока - 2" вмешательством в европейский суверенитет. Прежде правительство страны признало, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода невозможно.

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