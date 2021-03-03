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ВОЗ пока не рекомендует вводить "ковид-паспорта"

18:16
  • среда
  • 03 марта 2021

Но не исключает таких рекомендаций в будущем

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире "России-24" озвучила позицию ВОЗ по поводу удостоверений для прошедших вакцинацию от коронавируса людей.

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"ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта", - сказала Вуйнович.

Она при этом не исключила, что в будущем от организации поступят соответствующие рекомендации. По словам представителя ВОЗ, все страны сейчас стараются позволить больше мобильности своему населению.

Ранее Вуйнович заявила, что у значительной части населения планеты все еще нет достаточного иммунитета к COVID-19, в связи чем необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности. "Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", - отметила она.

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