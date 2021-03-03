Экс-губернатору Фургалу продлили арест до лета

Его подозревают в организации убийств предпринимателей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет оставаться под стражей как минимум до 8 июня, такое решение в среду принял Басманный суд Москвы, передает РИА "Новости".

"Удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под страже", - сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Фургала задержали 9 июля 2020 года и этапировали в Москву. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. СК уже завершил все следственные действия по делу.

В ноябре 2019-го были арестованы предполагаемые сообщники Фургала. Это, в частности, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков.

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