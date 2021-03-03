Кировчанин ограбил магазин со спящей продавщицей (видео)

Он уже задержан и во всем сознался

Неизвестный ограбил круглосуточный магазин на улице Ленина в Кирове - он воспользовался тем, что продавщица уснула, и достал из кассы около 12 тысяч рублей, сообщили в областном управлении МВД.

Инцидент произошел около 4 часов. Грабитель сначала открыл ключами решетку, затем прошел за прилавок и начал копаться в кассе. Продавщица же мирно спала в кресле, никак не реагируя на происходящее.

Злоумышленника уже задержали - им оказался кировчанин 1989 года рождения. Он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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