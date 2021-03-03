"Всем бы так отходить беременность": Собчак восхитили способности Андреевой

Накануне у Паулины Андреевой и Федора Бондарчука родился сын Иван

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала рождение сына у актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука.

"Паулина родила мальчика Ивана. Всем бы так отходить беременность, чтобы никто ничего и не заметил! Поздравляю от души", - написала Сочбак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

В среду Андреева сообщила в своем инстаграме, что накануне у нее родился сын Иван. Это первый ребенок у актрисы.

"Мы очень рады рождению мальчика. Это долгожданный ребенок Федора и Паулины. Я его видел, очень милый малый, но пока не могу понять, на кого он больше похож - на маму или на папу", - прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" брат Паулины Андреевой, Олег Андреев.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Для Федора этот брак стал вторым, а вот для его избранницы первым. До 2016 года Бондарчук был женат на Светлане Бондарчук.

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