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Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае

18:58
  • среда
  • 03 марта 2021

Это молодой человек 2004 года рождения

Следственный комитет сообщил у себя на сайте о задержании подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае - им оказался молодой человек 2004 года рождения. Его местонахождение было установлено на территории Екатеринбурга.

Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом
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"В настоящее время он доставляется для производства необходимых следственных действий в следственное управление СК России по Пермскому краю", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержанный убил свою мать 1979 года рождения, отца 1980 года рождения и сестру 2008 года рождения. При этом изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел подростка, но позже ситуация прояснилась и оперативники вышли на след убийцы.

Инцидент произошел 1 марта в частном дому в поселке Октябрьском. Молодой человек использовал в качестве оружия топор. Его мотивы устанавливаются.

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