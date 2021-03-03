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Против лидера оппозиции Армении возбудили уголовное дело

19:19
  • среда
  • 03 марта 2021

За призывы к захвату власти

В отношении лидера оппозиции Армении Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны.

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Как уточнили в ведомстве, Манукян публично призывал к захвату власти во время митингов на площади Свободы 12 и 20 февраля 2021 года. Ранее оппозиционное "Движение за спасение родины" провозгласило его кандидатом в премьеры для формирования временного правительства.

С 25 февраля в Армении проходят массовые акции противников и сторонников действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Отставки последнего изначально потребовал начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян. Пашинян расценил это как попытку военного переворота.

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