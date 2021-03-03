Путин поручил принять поправки о плавающих ставках по кредитам

Изменения помогут заемщикам избежать возможных рисков

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку подготовить поправки в законодательство для изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам, в том числе по ипотеке.

"В целях ограничения возможных рисков для заемщиков - физических лиц обеспечить внесение в законодательство России изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", - говорится в перечне поручений Путина на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить до 15 июля.

Ранее в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц.

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