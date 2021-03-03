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В США заявили о желании России "подорвать демократию"

19:39
  • среда
  • 03 марта 2021

Также в Вашингтоне опасаются "амбиций Китая"

В среду кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената - по ее словам, Россия стремится причинить вред США и их союзникам.

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"Среди вызовов - амбиции Китая соперничать с США, решимость России нанести ущерб и подорвать нашу демократию", - цитирует Шерман ТАСС.

Она добавила, что Вашингтон будет "жестко реагировать" на угрозы в защиту своих национальных интересов.

2 марта Брюссель, а вслед за ним и Вашингтон ввели новые антироссийские санкции. После этого в Кремле заявили, что в условиях ограничительных мер интересы россиян никоим образом не должны пострадать, для чего Москва сделает все возможное.

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