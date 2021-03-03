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Жена Павла Мамаева опровергла попытку суицида

20:09
  • среда
  • 03 марта 2021

Ранее модель обвинила мужа в измене

Модель, жена футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева Алана опровергла сообщения о своей госпитализации из-за попытки суицида.

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"У меня все хорошо, я дома. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы?" – прокомментировала она в беседе с Lshot.

Информация о попытке самоубийства Аланы Мамаевой появилась сразу в нескольких Telegram-каналах в среду. В соцсетях ссылались на заявление самой модели.

Ранее супруга Мамаева публично обвинила мужа в неверности на сборах в Испании. Она также опубликовала в соцсети личные данные девушки - это испанка Ирен Гарсия Морено. Номер ее телефона и копия водительских прав оказались в открытом доступе.

Испанка уже заявила, что намерена наказать Мамаеву. "Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланы Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск", - написала девушка в инстаграме.

Алана Мамаева обвиняла своего мужа в изменах еще в 2018 году. Тогда супругам удалось сохранить отношения ради детей.

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