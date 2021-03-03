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В России не нашли случаев нигерийского штамма коронавируса

19:55
  • среда
  • 03 марта 2021

Роспотребнадзор контролирует ситуацию

Роспотребнадзор сообщил, что в России не зарегистрировано случаев заражения обнаруженной в Нигерии мутацией коронавируса.

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"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - приводит ТАСС заявление ведомства.

Нигерийский штамм впервые зафиксировали в декабре 2020 года, с тех пор он был обнаружен в 15 странах. Получивший название B.1.525 вариант имеет распространение на уровне не более десятых долей процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные вакцины эффективны против мутаций коронавируса, которыми сегодня "пугают всех в Европе".

В середине февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что распространения новых штаммов в России нет, зафиксированы лишь единичные случаи.

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