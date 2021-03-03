США пообещали больше не свергать режимы

И не устраивать дорогостоящих военных операций

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, как намерена продвигать демократию новая администрация Белого дома.

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Какие бы благие намерения не были, это не работало", - приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Блинкен, делать это надо "побуждением к реформам" и "собственным примером".

Ранее кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что Россия "полна решимости нанести ущерб и подорвать американскую демократию", так что Вашингтон будет "жестко реагировать" на угрозы.

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