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США пообещали больше не свергать режимы

20:15
  • среда
  • 03 марта 2021

И не устраивать дорогостоящих военных операций

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, как намерена продвигать демократию новая администрация Белого дома.
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"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Какие бы благие намерения не были, это не работало", - приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Блинкен, делать это надо "побуждением к реформам" и "собственным примером".

Ранее кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что Россия "полна решимости нанести ущерб и подорвать американскую демократию", так что Вашингтон будет "жестко реагировать" на угрозы.

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