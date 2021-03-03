Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

Граница России не была нарушена
Как сообщили в национальном центре управления обороной России, Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика, которые двигались над Балтийским морем к российской границе.
"Для опознавания воздушных целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - цитирует сообщение РИА "Новости".
Уточняется, что это были стратегические бомбардировщики В-1В. В итоге российская граница нарушена не была. После этого истребитель благополучно вернулся на аэродром.
Полет, добавили в центре, соответствовал правилам использования воздушного пространства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"