Путин потребовал защитить детей от угроз в интернете

В частности, необходимо бороться с вовлечением несовершеннолетних в несогласованные митинги

Деятельность примерно 10 тысяч лидеров и участников организованных преступных групп была пресечена в 2020 году. Цифру озвучили на расширенном заседании коллегии МВД, в котором принял участие Владимир Путин. Президент подчеркнул: органы внутренних дел в целом успешно решают поставленные задачи. Однако по ряду направлений необходимо усилить работу. Одна из задач - более эффективно бороться с преступлениями в сфере информационных технологий - их число за последние шесть лет возросло более чем в 10 раз.

МВД показало видео задержания мошенников, которые с чужих банковских счетов, подделывая паспорта и сим-карты, украли 122 миллиона рублей (см. видео репортажа). Оружием подобных преступников уже давно стали компьютеры и телефоны. Для получения денег используются сотни одноразовых сим-карт или серые сервисы в интернете. Именно на рост преступлений в информационной сфере обратил внимание президент, принимая участие в расширенном заседании коллегии МВД.

"По преступлениям в сфере информационных технологий: за последние 6 лет их число возросло более чем в 10 раз. Понятно, сами технологии быстро развиваются. И ваша задача – эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство. В целом показатели раскрываемости кибер- и других видов преступлений должны год от года расти. Обращаю внимание – конечно, не за счёт статистики, не за счёт бумажной отчётности, а благодаря кропотливой работе "на земле", - обратился Путин.

Активно интернет используется и для того, чтобы склонять несовершеннолетних к нарушению закона. Владимир Путин призывает активнее вести мониторинг глобальной сети, тем более что для тех, кто пытается манипулировать детьми, они всего лишь инструмент и источник прибыли.

"То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, "соусом" не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - заявил президент.

Потому что для государства дети - главная ценность, в отличие от провокаторов, которые лишь портят чужие судьбы. С 1 февраля в силу вступил закон, по которому владельцы соцсетей и других интернет-площадок сами должны выявлять и блокировать запрещённый контент.

"Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов. Уже отмечал важность задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки и проведения предстоящих выборов в Госдуму. Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надёжно защищено", - сказал Путин.

Вместе с этим повышается уровень правовой защищённости сотрудников МВД при выполнении ими служебных полномочий.

"По всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, тем более агрессивно воспрепятствовать работе органов внутренних дел, сотрудникам правоохранительных органов исполнять свои обязанности. Активно прорабатывается и законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена", - пообещал Путин.

Подводя итоги, президент отметил, что весь последний год полиции приходилось работать в условиях эпидемии коронавируса. Более 80 тысяч сотрудников МВД сами переболели ковидом. Однако всё это никак не ухудшило раскрываемость преступлений. Среди них были и особо резонансные. Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, которого на улице похитил местный житель. На Валдае правоохранителям удалось задержать похитителей православных реликвий из Иверского монастыря, в том числе была найдена икона XIX века, подаренная обители президентом Владимиром Путиным.

На счету владельцев этого огнестрельного оружия - более двух десятков преступлений. Среди них убийство, 11 разбойных нападений, которые были совершены в Подмосковье и Тульской области. По словам министра МВД Владимира Колокольцева, раскрытие тяжких преступлений прошлых лет - одно из свидетельств неотвратимости наказания. За минувший год пресечена деятельность десяти тысяч лидеров и участников преступных групп. Кроме того, удалось добиться тенденции, что по целому ряду криминальных правонарушений статистка идёт на спад.

"Если сравнить с первым послереформенным для полиции 2012 годом, то, например, количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось почти в два раза. Разбоев, грабежей и квартирных краж в три. Хищений транспортных средств - в четыре", - заявил Колокольцев.

Результативнее МВД борется и с оборотом наркотиков, но не только ликвидируя подпольные лаборатории. За год задержано более 20 наркоторговцев из даркнета. Президент требует работу усилить и вывести борьбу с наркобизнесом в России на новый уровень.

"Всё-таки четвертая часть 25,2% от общего числа тяжких и особо тяжких посягательств, составили деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Это говорит о том, что работа по этому направлению далеко не завершена. Здесь ещё очень много нужно сделать", - уверен Путин.

Анализируя доклад МВД, Владимир Путин поблагодарил правоохранителей за работу. На ближайшие три года предусмотрено дополнительное финансирование министерства на 21 миллиард рублей. В том числе эти деньги пойдут на увеличение денежного довольствия сотрудников полиции.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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