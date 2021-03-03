Крымские дороги начали готовить к курортному сезону

На участке "Евпатория - Черноморское" меняют асфальт

Крымские автодороги готовят к летнему сезону. На участке "Евпатория - Черноморское" начали менять асфальт и благоустраивать остановки общественного транспорта. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершить их планируется к концу июня.

Дороги на западе полуострова ведут к самым диким и чистым пляжам. Поповка, Оленевка, Тарханкут – здесь повсюду белоснежные пески и лазурное море. Местные жители называют это побережье "Крымскими Мальдивами". Сюда приезжают любители водных видов спорта. А еще именно на этом побережье можно наблюдать, как солнце, уходя за горизонт, буквально погружается в море. Одно из самых живописных мест Крыма - центр автотуризма. А после капитального ремонта изношенной транспортной сети путешествие между природными достопримечательностями региона станет быстрым и комфортным. Старое покрытие уже срезают. Там, где необходимо, меняют и укрепляют основание.

"Крымские дороги, к сожалению, долгое время не содержались должным образом, поэтому их состояние во многих местах оставляет желать лучшего. На этом участке недавно прошла фреза, подготовив старое покрытие под укладку асфальтобетона, где-то сняли больше, где-то меньше, но в среднем 10-12 сантиметров пришлось срезать", - заявил Григорий Назаров, пресс-секретарь компании-подрядчика.

Строители бетонируют площадки для остановок общественного транспорта и устанавливают бортовой камень. Проезжую часть приводят в соответствие с российскими стандартами. Отдельные участки приходится расширять. Сегодня началась укладка выравнивающего слоя асфальта.

- Скорость укладки - 2 метра в минуту. Толщина асфальтобетона - 5 сантиметров.

Такой же толщины будет и верхний слой. Одна бригада за смену проходит до 2 километров. Работы сейчас ведутся круглосуточно – погода позволяет.

Асфальт должен быть одной температуры и плотности, для этого дорожники разворачивают на ремонтируемом участке целый конвейер. КамАЗы привозят смесь, загружают ее в шаттл, здесь она перемешивается, подогревается до температуры 150 градусов и подается на асфальтоукладчик, который и формирует ровное дорожное полотно.

Качество асфальта проверяют по горячим следам. С помощью электромагнитных волн определяют плотность укладки. Еще один тест – уже для остывшего покрытия.

"С 10 тысяч квадратных метров производится в трех точках на расстоянии 300-350 метров отбор кернов из готового асфальтобетонного покрытия выравнивающего слоя. Далее эти керны будут испытаны в лабораторных условиях на подтверждение нормативным требованиям", - сообщил Дмитрий Рябов, инженер-технолог компании-подрядчика.

В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этой части Крыма отремонтируют 140 километров. Это направления от Евпатории до поселков Черноморское, Раздольное и Славянское. Закончить обещают уже к концу июня, когда на западном побережье море прогреется до максимальных значений.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр". Западный берег Крыма.

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