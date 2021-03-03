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ООН сообщила о 38 погибших при протестах в Мьянме

21:02
  • среда
  • 03 марта 2021

Задержаны свыше 1200 участников акций

Спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных наций по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что в стране в ходе столкновений погибли не менее 38 человек.

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"Сегодня был самый кровавый день со дня переворота. Только сегодня погибли 38 человек. С начала переворота погибли свыше 50 человек", - приводит слова Шранер-Бургенер РИА "Новости".

Она добавила, что многие были ранены.

Как уточнила спецпосланник, задержаны свыше 1200 человек, сведений о многих из них нет.

1 февраля к власти в Мьянме пришли военные. Они сместили гражданское правительство и арестовали его функционеров. После этого на улицах начались массовые акции противников военного режима. Митинги жестко подавляются.

Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта к конструктивному диалогу и выразило надежду на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством.

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