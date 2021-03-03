ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Греции ужесточили карантин из-за COVID-19

21:30
  • среда
  • 03 марта 2021

Ситуация с пандемией в стране ухудшается

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил о принятом властями страны решении до 16 марта ужесточить меры всеобщего карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"С нас хватит": Европа бунтует из-за коронавирусных ограничений
В Греции потребовали закупить российскую вакцину от COVID-19

Так, передвижение к супермаркетам и банкам будет разрешено только в пределах района проживания или до двух километров от места жительства. Поездки на машине в другие регионы запрещены.

Эпидемиологическая ситуация в стране в последнее время ухудшается, констатировал Хардалиас. В среду выявили 2702 новых случая COVID-19. Замминистра добавил, что быстрому распространению пандемии в стране способствуют мутировавшие штаммы.

Самая сложная обстановка, в частности, в Афинах, Аттике, Аркадии и Беотии.

Всеобщий карантин в Греции действует с 7 ноября. Не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные клубы и другие подобные объекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Греции
Ситуация с коронавирусом в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.