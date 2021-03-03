В Греции ужесточили карантин из-за COVID-19

Ситуация с пандемией в стране ухудшается

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас сообщил о принятом властями страны решении до 16 марта ужесточить меры всеобщего карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Так, передвижение к супермаркетам и банкам будет разрешено только в пределах района проживания или до двух километров от места жительства. Поездки на машине в другие регионы запрещены.

Эпидемиологическая ситуация в стране в последнее время ухудшается, констатировал Хардалиас. В среду выявили 2702 новых случая COVID-19. Замминистра добавил, что быстрому распространению пандемии в стране способствуют мутировавшие штаммы.

Самая сложная обстановка, в частности, в Афинах, Аттике, Аркадии и Беотии.

Всеобщий карантин в Греции действует с 7 ноября. Не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные клубы и другие подобные объекты.

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