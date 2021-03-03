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Неизвестный ранил ножом восемь человек в Швеции

21:20
  • среда
  • 03 марта 2021

Полиция допускает, что это был теракт

В Швеции неизвестный с ножом напал на прохожих, передает AFP со ссылкой на полицию. Ее пресс-служба это подтвердила.

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При нападении пострадали восемь человек, правоохранительные органы полагают, что это могла быть террористическая атака.

Как сообщает Aftonbladet, нападение произошло в городе Ветланда, это на юге страны. Полицейские открыли по нападавшему огонь, он ранен и госпитализирован.

Информации о погибших нет, но уточняется, что некоторые пострадавшие - в тяжелом состоянии.

Известно, что нападавшему - примерно 20 лет. Насколько серьезно он ранен, в полиции не раскрывают.

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