Неизвестный ранил ножом восемь человек в Швеции

Полиция допускает, что это был теракт
В Швеции неизвестный с ножом напал на прохожих, передает AFP со ссылкой на полицию. Ее пресс-служба это подтвердила.
При нападении пострадали восемь человек, правоохранительные органы полагают, что это могла быть террористическая атака.
Как сообщает Aftonbladet, нападение произошло в городе Ветланда, это на юге страны. Полицейские открыли по нападавшему огонь, он ранен и госпитализирован.
Информации о погибших нет, но уточняется, что некоторые пострадавшие - в тяжелом состоянии.
Известно, что нападавшему - примерно 20 лет. Насколько серьезно он ранен, в полиции не раскрывают.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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