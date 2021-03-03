Опубликовано видео с места теракта в Швеции

В результате нападения мужчины пострадали восемь человек

В Сети появилось видео с места теракта в Швеции. По данным полиции, в результате атаки пострадали восемь человек. Многие из них получили серьезные травмы.

На кадрах, опубликованных в соцсети Twitter, видно, как на месте теракта в городе Ветланда (юг Швеции) работают сотрудники правоохранительных органов.

По разным данным, преступник, напавший на людей, был либо ликвидирован, либо задержан с применением огнестрельного оружия. В интернете ранее опубликовали фотографии предполагаемого террориста, однако полиция еще не верифицировала эти снимки.

Предположительно, нападавшему 20 лет, у него нашли холодное оружие.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отмечается в сообщении полиции города Ветланда (цитата по ТАСС).

Видео с места теракта:

Suède : Un homme armé d'un couteau a attaqué des passants dans la ville de Vetlanda, huit personnes ont été blessées. L'assaillant a été arrêté, la police enquête sur l’incident comme une infraction terroriste présumée. pic.twitter.com/WlpHGyIERH — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 3, 2021

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