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Опубликовано видео с места теракта в Швеции

21:47
  • среда
  • 03 марта 2021

В результате нападения мужчины пострадали восемь человек

В Сети появилось видео с места теракта в Швеции. По данным полиции, в результате атаки пострадали восемь человек. Многие из них получили серьезные травмы.
Неизвестный ранил ножом восемь человек в Швеции

На кадрах, опубликованных в соцсети Twitter, видно, как на месте теракта в городе Ветланда (юг Швеции) работают сотрудники правоохранительных органов.

По разным данным, преступник, напавший на людей, был либо ликвидирован, либо задержан с применением огнестрельного оружия. В интернете ранее опубликовали фотографии предполагаемого террориста, однако полиция еще не верифицировала эти снимки.

Предположительно, нападавшему 20 лет, у него нашли холодное оружие.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отмечается в сообщении полиции города Ветланда (цитата по ТАСС).

Видео с места теракта:

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