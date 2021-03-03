Байден на год продлил санкции против России по Крыму

Уже третий президент США продлевает эти ограничительные меры

Как следует из уведомления в Федеральном реестре американского правительства, президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил введенные ранее санкции в отношении России на год.

Уточняется, что это ограничительные меры, которые Вашингтон применил к Москве из-за Крыма. Они были приняты администрацией Барака Обамы, а затем продлевались Дональдом Трампом.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - цитирует ТАСС пояснительную записку Байдена.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года. За воссоединение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Российские власти не раз подчеркивали, что процесс был демократическим. Страны Запада считают это "аннексией".

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