МИД отреагировал на обещание США "не свергать режимы"

Это правильное решение, отметила Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "прекрасным тезисом" и "правильным решением" слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон больше не будет силой насаждать демократию за рубежом.

"Нельзя продвигать что-либо даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы в другие суверенные страны без их на то воли", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Звезда".

Как подчеркнула Захарова, неприемлемо игнорирование чужого суверенитета и территориальной целостности, а руководствоваться следует исключительно уставом Объединенных наций.

Ранее Блинкен заявил, что демократию Штаты намерены продвигать "побуждением к реформам" и "собственным примером". Предыдущие же методы, по словам госсекретаря, просто не работали.

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