Украина обиделась на Словакию за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Киев ждет официальных извинений

МИД Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за его шуточное высказывание о Закарпатье и вакцине "Спутник V".

Ранее премьер в интервью иронично заявил, что пообещал передать России часть территории Украины в обмен на поставку партии препарата от COVID-19. Позже он указал, что в действительности Москва ничего у него не потребовала за возможность покупать вакцину.

На слова премьера Словакии отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он предложил Матовичу обменять вакцину на несколько регионов Словакии.

"Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал украинский министр в Twitter.

После этого в Киеве заявили, что в МИД был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики на Украине Матуша Корбу, которому выразили протест.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - заявили там.

2 марта Словакия приняла первую партию вакцины российского производства "Спутник V", несмотря на отсутствие у нее разрешительных документов от Евросоюза.

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