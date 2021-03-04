Amazon изменил иконку приложения из-за "ухмылки Гитлера"

Ее углядели пользователи соцсетей

Бдительность и безграничная фантазия. Вот ключевые качества пользователя интернет-сервисов и социальный сетей. В эпоху разгула толерантности любое слово, любая картинка может задеть, оскорбить и вызвать подозрение. Американская компания Amazon, которая стоит полтора триллиона долларов – это чуть не половина годового бюджета США – решила поменять иконку в интернете.

Позитивно. С улыбкой. Не тут-то было! Бдительные пользователи увидели на картинке – что бы вы думали – усы фюрера! Твит не передаст всех эмоций, но прямо слышен срывающийся голос одной пользовательниц:

"Мои родители пользуются Amazon почти каждый день. Несколько дней они будут растеряны. Когда спросят, куда делся Amazon? А я скажу им, чтобы они искали картонного Гитлера".

Amazon к тревожной барышне, поддержанной блогерами, раздувшими хайп, прислушался. Логотип поменял. Тренд сейчас – толерантность во всем – гендерная, расовая, да любая!

Известная фирма, не последнее имя в области моды, решила порадовать клиентов симпатичными обезьянками. Ошибка была в том, что все они сплошь были черными. Обвинения в расизме посыпались сразу. В игрушках сразу разглядели блэкфейс, карикатурное изображение чернокожих. Вот бы белых обезьян понаделали, тогда гендерное равновесие налицо. А так фирме пришлось извиняться и объяснять - никого не хотели обидеть, обезьян из продажи изъяли. С символами, слоганами и смыслами вообще нужно поосторожнее – обиженные и угнетенные в клочья разорвут. Правда, некоторые логотипы вызывают изумление даже у не тронутых толерантностью граждан.

Логотип чемпионата мира по шахматам – 2018. Шахматные фигуры едва просматриваются, прочитывается совсем иной смысл. Сообщают, что даже известный индийский гроссмейстер и экс-чемпион мира Вишванатан Ананд сказал: "Логотип чемпионата мира ставит шахматы в странную позицию".

Поаккуратнее сегодня надо со словами и изображениями. Всегда найдутся те, кто увидит - в действительности всё не так, как на самом деле.

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