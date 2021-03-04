"Точечные удары": что ждет военно-техническое сотрудничество России и США

По некоторым технологиям Москва опережает Вашингтон, отметил Алексей Леонков

Какое значение для нашей оборонной промышленности имеет решение Вашингтона о запрете на экспорт военной продукции? Что именно Россия закупала за рубежом? И как ограничения со стороны Запада сказываются на развитии отечественных оборонных технологий?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Они наносят точечные удары по фирмам. С 2014 года пошла волна санкций. Которая привела к импортозамещению. Оно дало огромный положительный эффект – открылись производства, лаборатории. Мы уже догнали американцев по некоторым технологиям, а по некоторым – опережаем", - рассказал он.

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