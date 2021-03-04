ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Точечные удары": что ждет военно-техническое сотрудничество России и США

08:57
  • четверг
  • 04 марта 2021

По некоторым технологиям Москва опережает Вашингтон, отметил Алексей Леонков

Какое значение для нашей оборонной промышленности имеет решение Вашингтона о запрете на экспорт военной продукции? Что именно Россия закупала за рубежом? И как ограничения со стороны Запада сказываются на развитии отечественных оборонных технологий?
Байден на год продлил санкции против России по Крыму

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Они наносят точечные удары по фирмам. С 2014 года пошла волна санкций. Которая привела к импортозамещению. Оно дало огромный положительный эффект – открылись производства, лаборатории. Мы уже догнали американцев по некоторым технологиям, а по некоторым – опережаем", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.