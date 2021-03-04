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Шведская полиция выясняет причины нападения в Ветланде

08:30
  • четверг
  • 04 марта 2021

Не исключается и версия теракта

В Швеции расследуют атаку. В городе Ветланда мужчина напал на прохожих с холодным оружием. Восемь человек получили ранения, передает "ТВ Центр".

Они находятся в больнице, трое - в тяжёлом состоянии. Какое оружие использовал злоумышленник, правоохранители не уточняют. По одним данным, это мог быть топор, по другим, нож. Возраст предполагаемого преступника от 20 до 30 лет. Во время его задержания полиция была вынуждена применить огонь. Мужчина получил ранение. Данных о возможных сообщниках нападавшего пока нет.

Ранее он уже совершил несколько мелких правонарушений. Силовики сообщают, что сейчас ситуация находится под контролем, но местные жители пока боятся выходить из дома. Мотивы преступления выясняются. Власти не исключают, что это мог быть теракт.
 

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