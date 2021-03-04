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В Приморье 15 машин столкнулись из-за непогоды

08:28
  • четверг
  • 04 марта 2021

Обошлось без жертв

Массовая авария с участием 15 автомобилей, в том числе двух машин скорой помощи, произошла сегодня в Приморском крае, где сейчас бушует непогода. Причина ДТП - несоблюдение водителями безопасного скоростного режима. Обошлось без серьезных последствий  - за медицинской помощью в больницу города Артём обратился один человек, передает "ТВ Центр".

Обстоятельства другой аварии сейчас выясняют следователи Камчатки. Там также сильная метель - закрыто движение по шести участкам дорог. Автовладельцев предупреждают о неблагоприятных условиях, но прислушиваются не все. На трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково два человека погибли и 12 пострадали после столкновения рейсовых автобусов. Водитель одного из них превысил безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Сложные погодные условия и в других регионах. На Чукотке - снегопад и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Отменены занятия в школах Анадырского района, не работает аэропорт. Жителям советуют не выходить из дома.

Снова отрезан от материка Сахалин: паромная переправа Ванино - Холмск закрыта из-за шторма, который бушует в Татарском проливе.

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