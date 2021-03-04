Европа готовится к третьей волне коронавируса

Число заболевших продолжает расти

В Европе заговорили о третьей волне коронавируса. Из-за резкого роста числа заболеваний Эстония вводит новые ограничительные меры.

В Греции отмечен очередной скачок инфекции. Власти страны готовы продлить локдаун. Там действует комендантский час, закрыты школы, театры, музеи, не работают предприятия общественного питания, парикмахерские, торговые центры. Половина сотрудников организаций и учреждений обязаны трудиться дистанционно. Такие меры будут действовать еще неделю.

Тем временем власти Германии договорились о начале смягчения ограничений с 8 марта. Правда, это касается только регионов с низкой заболеваемостью ковидом - менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю. Такие подробности сообщила канцлер Ангела Меркель.

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