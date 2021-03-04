Взрыв корабля Starship после удачных испытаний попал на видео

Что-то пошло не так

В Техасе взорвался прототип американского космического корабля, предназначенного для миссий на Луну и Марс. ЧП произошло примерно через 10 минут после посадки, передает "ТВ Центр".

До этого Starship успешно провел испытательный суборбитальный полёт. Корабль поднялся на заданную высоту, сделал несколько манёвров и опустился на площадку.

О причинах взрыва пока не сообщается. Однако несколькими часами ранее запуск отложили из-за проблем с двигателем. Но потом испытания возобновили.

Специалисты отмечают, что Starship впервые удалось совершить успешную посадку. До этого подобные корабли взрывались прямо в воздухе.

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