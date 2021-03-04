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20 афтершоков: видео последствий землетрясения в Греции

08:52
  • четверг
  • 04 марта 2021

Пострадало множество домов

Эту ночь жители ряда населенных пунктов Греции провели на улице. Они были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного землетрясения магнитудой 5,9. Уже отмечены более 20 афтершоков, передает "ТВ Центр".

Эпицентр располагался в 250 километров от Афин. Повреждены десятки зданий. Из-за угрозы обрушения закрыты несколько мостов. Директору местной школы удалось вывести всех учеников и педагогов. Никто из них не пострадал. В одном из домов пожилой мужчина оказался заблокированным из-за обвала стены. Его удалось спасти. Толчки сильно ощущались в Центральной Македонии и Салониках.

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