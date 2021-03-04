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Врачи впервые столкнулись с "вечным" коронавирусом

08:41
  • четверг
  • 04 марта 2021

Вирус остается в пациентах уже более полугода

Американским врачам из Университета Южной Калифорнии впервые удалось зафиксировать случаи "вечной" коронавирусной инфекции. С такой напастью столкнулись сразу три пациента.

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В организме молодого человека, мальчика и девочки дошкольного возраста, страдающих лейкемией, вот уже полгода остаются следы коронавируса COVID-19. Исследователи уверены, что вирус задержался на столь долгий срок из-за ослабленного иммунитета пациентов.

Врачи отметили, что люди с подорванной иммунной системой "очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией". Специалисты предполагают, что "вечное" нахождение вируса в теле человека указывает на вероятность появления новых мутаций, которые в теории способны сделать болезнь неуязвимой для антител, передает medRxiv.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 115 миллионов человек, 2,56 миллиона из них скончались. В России выявлено 4,22 миллиона заболевших, более 85 тысяч пациентов скончались.

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