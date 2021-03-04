Снег и гололед: Москва готовится к похолоданию

Подмораживать начнет к вечеру

Столица 4 марта оказалась на пути холодного атмосферного фронта. Москвичам напоминают об осторожности: на дорогах гололед. Температура пока что выше ноля, ожидается кратковременный снег.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и началом понижения температурного фона", - говорится в сообщении на сайте "Метеовести".

В Москве облачно, кратковременный снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. Температура в столице - от 0 до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3. Подмораживать начнет к вечеру. Ранее синоптики пообещали возвращение морозов в Москву: 8-9 марта ожидается до 14 градусов ниже ноля.

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