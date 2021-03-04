В сирийском Алеппо началось разминирование парка аттракционов

Его восстановят за несколько лет

Сирийские военные под руководством российских специалистов приступили к разминированию некогда крупнейшего парка развлечений провинции Алеппо. В годы войны на его территории велись ожесточенные бои, большинство зданий и аттракционов повреждены или разрушены. Разминирование станет первым этапом программы по восстановлению парка.

Сторож Мухаммад хорошо помнит, как до войны в этот городок аттракционов жители Алеппо приезжали семьями. Это было самое популярное место развлечений для детей и взрослых. Но с началом боевых действий парк оказался в руках террористов. Был превращен в мощный укрепрайон. Стены до сих пор исписаны их лозунгами. Повсюду разбросанные снаряды. А Мухаммаду остается только с горечью показывать, что осталось после ухода боевиков.

Здесь были и карусели, и колесо обозрения, и множество кафе для детей, и даже зоопарк. Такой сирийский "Диснейленд" на 30 гектарах. Особая гордость - мультимедийный комплекс с набором электронных путешествий по самым известным историческим местам планеты. Сегодня от него остались только руины.

Вести съемочную группу вглубь парка Мухаммед отказывается. Можно нарваться на мину или растяжку. Опасения сторожа подтверждают сирийские и российские саперы.

"Здесь очень много развалин и много лет здесь все приходило в упадок. Те мины и растяжки, которые были установлены, они от времени скрылись и разминировать очень сложно", - говорит представитель группы разминирования ВС РФ в САР Конснтин Онучин.

Почти 6 лет к парку и приблизиться было невозможно - боевики контролировали всю округу. И лишь после того, как группировки выдавили в Идлиб, а это зона оказалась недосягаема для их реактивных установок, саперы могут начать спокойно работать. Небольшая часть построек уцелела. В помещениях, где террористы прятали оружие, только брошенные книги. Минометы, пулеметы и часть боеприпасов, успели вывезти.

Отступая боевики забрали с собой все самое ценное. Оставили все ненужное. И вот к ненужному у них, судя по всему, относится священная книга мусульман Коран, толкования к нему тафсиры, и джузы- краткие сборники аятов и сур.

За несколько лет аттракционы покрылись толстым слоем ржавчины. Почти все сломаны. Омар помнит лучшие времена, когда приезжал сюда отдыхать еще ребенком

"Это все, что осталось из воспоминаний о моем счастливом детстве. Видите эти фотографии? А посмотрите на улицу. У наших детей вообще нет детства, нет мест, где можно веселиться и не думать о войне", - говорит житель Алеппо Омар Хамед.

На реконструкцию парка уйдет несколько лет. Государство сейчас тратит деньги на строительство и восстановление жилого фонда. Это куда важнее. Но известно, что в отремонтированном комплексе зоосада с животными уже не будет. Вместо него откроют спортивные, игровые площадки.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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