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Илон Маск нашел хорошее в испытаниях взорвавшегося Starship

08:59
  • четверг
  • 04 марта 2021

Корабль взорвался после посадки

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10. Предприниматель уверен, что в ближайшем будущем его команда добьется успеха.
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Прототип Starship SN10 взорвался почти сразу же после приземления в Техасе. Однако сам Маск отметил, что кораблю все-таки удалось благополучно приземлиться.

"Starship SN10 приземлился целым и невредимым!" - поделился радостью Маск в Twitter 4 марта.

Бизнесмен подчеркнул, что специалисты из его команды делают большую работу. По словам Маска, уже скоро полеты кораблей Starship на Марс будут в порядке вещей.

Ранее стало известно, что прототип корабля Starship SN10 спустя несколько минут после посадки взорвался, причины взрыва пока неизвестны. Прошлые два пробных запуска в декабре и феврале окончились взрывами при посадке.

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