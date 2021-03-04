Байдену объяснили бесполезность антироссийских санкций

Ему не удастся превратить Путина в "новообращенного демократа"

Джо Байден пытается выполнить свои предвыборные обещания: во время кампании 2020 года он клялся, что будет придерживаться "жесткого и решительного подхода" к России и ее президенту Владимиру Путину. Однако те несколько пакетов санкций против Москвы, которые ввел президент США - жест чисто символический, считают эксперты британского издания The Spectator.

Вашингтону и Брюсселю стоит подумать еще раз, если они считают, что расширение санкционных списков сможет избавить от двух с половиной лет колонии блогера Алексея Навального. А тем более эти меры не превратят каким-то образом Путина в "новообращенного демократа".

"Страны так просто не сдаются, особенно когда на карте стоят фундаментальные национальные интересы", - пишет The Spectator.

В Белом доме утверждают, что цель включения российских официальных лиц и компаний в санкционные списки - отправить России сигнал, что "попытки убить или посадить за решетку диссидентов внутри ее границ не сойдут ей с рук". Однако Кремль отмахнется от этого послания так же быстро, как он отмахивался от всех других официальных сигналов Вашингтона начиная как минимум с 2014 года, уверены авторы.

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