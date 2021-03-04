ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Твердый стебель и эластичность: россиян научили выбирать цветы

09:40
  • четверг
  • 04 марта 2021

Свежий букет будет дольше радовать глаз

В Роспотребнадзоре дали несколько советов о том, как определить свежесть цветов. В ведомстве рассказали, что в первую очередь говорит о визуальной свежести букета.

Названы худшие цветы для подарка на 8 Марта
Каких подарков ждут россиянки на 8 марта

В преддверии 8 Марта в России традиционно возникает спрос на цветы, однако далеко не все способны самостоятельно выбрать качественный букет. Эксперты из Роспотребнадзора объяснили, что при покупке цветов в первую очередь следует обращать внимание на эластичность лепестков.

"Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", - объяснили в ведомстве.

Также можно обратить внимание на степень раскрытости бутона. Чем меньше он раскрыт, тем свежее цветок. Немало может рассказать и состояние стебля цветка – он должен быть в меру сухим и твердым, со светлым срезом. Еще одним признаком свежести является наличие "рубашечного листа" - более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки.

"Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка", - добавили специалисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продажа цветов
Продажа цветов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.