Твердый стебель и эластичность: россиян научили выбирать цветы

Свежий букет будет дольше радовать глаз

В Роспотребнадзоре дали несколько советов о том, как определить свежесть цветов. В ведомстве рассказали, что в первую очередь говорит о визуальной свежести букета.

В преддверии 8 Марта в России традиционно возникает спрос на цветы, однако далеко не все способны самостоятельно выбрать качественный букет. Эксперты из Роспотребнадзора объяснили, что при покупке цветов в первую очередь следует обращать внимание на эластичность лепестков.

"Эластичность лепестков – это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", - объяснили в ведомстве.

Также можно обратить внимание на степень раскрытости бутона. Чем меньше он раскрыт, тем свежее цветок. Немало может рассказать и состояние стебля цветка – он должен быть в меру сухим и твердым, со светлым срезом. Еще одним признаком свежести является наличие "рубашечного листа" - более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки.

"Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка", - добавили специалисты.

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