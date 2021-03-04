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Массовые ДТП и ураганный ветер: погода испытывает россиян на прочность

11:39
  • четверг
  • 04 марта 2021

В некоторых регионах - ураганный ветер

Непогода испытывает на прочность жителей Дальнего Востока. На Чукотке - ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Сильный снегопад в Камчатском крае. Такая же картина в Приморье. Там произошла массовая авария с участием 15 автомобилей.
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На кадрах с видеорегистратора - разбитые машины по обеим сторонам дороги. Столкнулись 15 автомобилей, в том числе две кареты "Скорой помощи". Массовая авария произошла сегодня в Приморском крае, где бушует непогода. Причина ДТП - несоблюдение водителями скоростного режима. За медицинской помощью в больницу города Артём обратилась женщина, сообщает "ТВ Центр".

На Чукотке ураганный ветер сносит крыши и буквально сбивает с ног - порывы до 40 метров в секунду. По улицам летают и лежат на машинах оторванные металлические листы. Отменены занятия в школах Анадырского района, не работает аэропорт. Жителям советуют не выходить из дома.

А Камчатка остается под влиянием тихоокеанского циклона - вчера вечером эпицентр сместился на север полуострова. Продолжает действовать предупреждение о сходе лавин. Самые опасные участки проверяют спасатели с собаками. Под особым контролем - жилые дома в горных районах.

А у южного побережья Сахалина развернули спасательную операцию. На оторвавшейся льдине оказались 12 рыбаков. Людей начало относить в Охотское море. Ситуацию осложняли снегопад и порывистый ветер. На помощь выехали сотрудники МЧС - на снегоходах и судне с воздушной подушкой. Они спасли рыбаков и уже доставили на берег.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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