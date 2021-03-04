"Кризисное управление": в Европе принимают экстренные меры из-за COVID-19

В Германии локдаун продлили до конца марта

В Европе на фоне третьей волны заболеваемости всё больше стран объявляют новые ограничения.

Не красная, а бордовая зона. Именно так министр здравоохранения Греции характеризирует ситуацию с коронавирусом в столичном регионе Аттика. Третья волна Ковид-19 подошла к берегам Эллады еще в начале февраля, а теперь накрывает всю страну. В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости. А в Аттике и вовсе антирекорд. 2700 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Власти приняли вынужденное решение ужесточить карантин во всех регионах, которые относятся к красной категории. Выход из дома только в случае экстренной необходимости, покидать пределы своего района, если это не касается госслужбы, запрещено. Новые ограничения будут действовать минимум до 16 марта.

"Мы переходим от уровня повышенной опасности к кризисному управлению. И реализуем план действий в чрезвычайных ситуациях", - заявил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

Ситуация на грани чрезвычайной сейчас во многих странах Европы. А в Испании и вовсе ЧП. Вакцинация препаратом "АстраЗенека" нарушила работу полиции и других экстренных служб Мадрида. Люди не смогли выйти на работу из-за побочных явлений.

Власти Италии продлили ограничения на внутренние поездки до 27 марта. А уже с субботы жители должны будут соблюдать комендантский час. Во Франции готовятся к крайне тяжелым временам в ближайшие недели. Поскольку ситуация с распространением коронавируса ухудшается сразу в 20 регионах, а особенно в столичном.

В Германии локдаун продлили до 28 марта. При этом, небольшие послабления все же будут. На 8 марта запланировано открытие книжных и цветочных магазинов, садоводческих рынков, косметических студий и автошкол. "Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам нужно при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад. В Европе есть множество примеров драматической третьей волны", - заявил канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению канцлерин, эта весна будет отличаться от прошлой, ведь человечество намного больше знает о коронавирусе. Правда, явно не во всех странах готовы применять уже накопленный опыт.

Неодобрительными криками и стуком сковородок по решеткам балконов граждане Бразилии выражают протест политике властей в борьбе с коронавирусом. Страна второй день подряд продолжает бить собственные антирекорды по количеству смертей от КОВИД-19. 1910 человек за сутки. И, начиная с прошлого лета, прочное второе место в мире по летальным исходам. Президента Жарира Болсонару граждане критиковали за изначально слишком легкомысленное отношение к инфекции, а теперь - за нехватку вакцин.

А США пожинают плоды внутриполитических распрей. Именно разобщенный подход властей разных штатов главный инфекционист страны Энтони Фаучи называл причиной того, что борьба с коронавирусом в США при всех имеющихся ресурсах идет не так эффективно, как в других странах. И вот руководство Техаса решает: ношение масок не обязательно. Идею подхватили и в Миссисипи. Ту часть населения, которая боится заражения и против таких послаблений, не спросили.

"Считаю, что это большая ошибка. Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо, и можно снять маски", - заявил Джо Байден.

США с почти 29 миллионами случаев коронавируса на первом месте в мире. Но вместо того, чтобы навести порядок у себя, когда даже чиновники от минздрава признают промахи и ошибки, продолжают смещать фокус внимания на внешнего врага.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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