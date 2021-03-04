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Жители шведского города боятся выходить на улицу после резни на улице

11:46
  • четверг
  • 04 марта 2021

Мужчина ранил восемь человек

В Швеции расследуют предполагаемый теракт. Восемь человек пострадали от рук мужчины, который нападал на прохожих с ножом. Инцидент произошёл в небольшом городке. Однако на расследование брошены все силы.

Стрельба и крики нарушили жизнь спокойного 13-тысячного городка Вьетланда в разгар рабочего дня. За новостями оттуда следит вся Швеция. Несколько нападений в пяти разных местах совершил, как полагают, один человек. Мужчина атаковал прохожих с ножом и потом убегал. В больницах восемь раненых, жизнь троих в опасности. Прибывшая на место последнего нападения полиция открыла огонь. Предполагаемый преступник нейтрализован.

Как сообщается, задержанный уже известен полиции по ряду других, мелких правонарушений. Но многие жители города боятся выходить на улицу. Потому что главный вопрос о мотивах связан с другим: есть ли у нападавшего сообщники? СМИ произошедшее открыто называют терактом. К бдительности призывает соотечественников премьер Стефан Лёвен:

"Мы снова сталкиваемся с этими отвратительными актами, и все вместе осуждаем их. На данный момент неизвестно, что именно произошло и какие мотивы двигали преступником. Но нам напоминают о хрупкости нашего безопасного существования".

Впрочем, шведы об этом не забывают. Ещё свежо потрясение от произошедшего в апреле 17-го года, когда исламист въехал на грузовике прямо в толпу в центре Стокгольма. Тогда погибли пять человек, в том числе ребёнок; 14 получили тяжёлые ранения. На территории королевства это был первый теракт с человеческими жертвами.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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