Американская стабильность - силами всего мира: озвучена стратегия нацбезопасности США

На чем делают акцент в Вашингтоне?

Госдепартамент представил промежуточную стратегию по национальной безопасности, из которой ясно следует - Белый дом не собирается отказываться от своей давней привычки - указывать другим, что делать. Сохранили в документе еще одну излюбленную традицию - давить на Россию и Китай.

В Белом доме сразу предупредили: новую редакцию Стратегии национальной безопасности США правительство подготовит в этом году, но позднее. Точных сроков не назвали. А пока Госдеп представил стратегию промежуточную. Торопились, судя по всему, неспроста - пытаясь таким образом как можно скорее дистанцироваться от политики прежней администрации. Документ представлен от имени президента Байдена, а значит первый пункт - как подтверждение намерения выполнить одно из главных предвыборных обещаний.

"Во-первых, мы остановим covid-19. Пандемия определяла нашу жизнь более года. Чтобы победить ее, нужно, чтобы правительства, ученые, предприятия по всему миру работать вместе. Потому что, пока вирус реплицируется, он может мутировать в новые штаммы, которые вернутся в Америку", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В Вашингтоне заявляют: лозунг Трампа "Америка прежде всего" неактуален. Но уже в первых словах своей речи госсекретарь Блинкен дает понять: трудиться должен весь мир, но почему бы не в интересах США. То же касается и экономики. От пандемии пострадали все страны мира и теперь нужно восстанавливать глобальную стабильность сообща, опять-таки во благо американских рабочих и их семей. Вот только этому мешает Китай.

"Когда поведение властей КНР напрямую угрожает нашим интересам и ценностям, мы ответим на вызов. Мы должны противостоять нечестным и незаконным торговым практикам со стороны Пекина, действиям в области экономики, которые наносят вред американским работникам и нацелены на подрыв стратегического преимущества и национальной конкурентоспособности США", - заявил Блинкен.

А еще США намерены отстаивать в Китае демократию, поддерживать Тайвань, Гонконг, Синьцзян и Тибет. Примечательно, что говорится об этом после того, как состоялся телефонный разговор Джо Байдена с Си Цзиньпином, и Пекин предостерег новую администрацию в Вашингтоне от вмешательства во внутренние дела КНР. Впрочем, насаждение своих ценностей для США давняя традиция. Начинать, вроде бы, надо с себя, но в итоге в центре внимания зачастую весь мир. И госсекретарь это признал.

"Мы не будем продвигать демократию путем дорогостоящего военного вмешательства или попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом, но, несмотря на добрые намерения, она не сработала", - отметил Блинкен.

В Российском МИД такое решение назвали долгожданным и правильным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала американским коллегам перечитать устав ООН и напомнила, что нельзя что-либо "продвигать" за пределами своей страны без согласия другого государства.

Впрочем, Блинкен не был бы госсекретарем США, если бы не продолжил: Америка будет укреплять свою демократию, чтобы показывать пример другим, в частности, Китаю и России. Наша страна, по мнению новой вашингтонской администрации, также главный конкурент Соединенных Штатов.

"Мы должны противостоять тому факту, что распределение сил в мире меняется, создавая новые угрозы. Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене", - заявил Блинкен.

При этом, по словам Блинкена, продолжать изматывающие "гонки вооружений" Вашингтон не намерен. Во всяком случае так записано в "Промежуточной стратегии нацбезопасности США". Госсекретарь изложил документ в восьми пунктах. Примечательно, что в Китае это число считается символом богатства и процветания.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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