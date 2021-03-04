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На строительство школы и детсадов в Кызыле выделят 300 млн рублей

11:51
  • четверг
  • 04 марта 2021

В регион прибыл премьер-министр

Российское правительство выделит 300 миллионов рублей на строительство школы и двух детских садов в Кызыле. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин в ходе своего визита в Туву, передает "ТВ Центр".
Мишустин высказался о развитии туризма в России

В планах главы кабинета министров - осмотр терапевтического корпуса республиканской больницы и встреча с главой республики. А начал работу премьер с посещения строящейся школы. Ее должны были сдать еще в 2020 году, но срок ввода был перенесен на предстоящий декабрь из-за дефицита средств.

Появление учебного заведения критически важно - пока дети вынуждены учиться в три смены и ездить в другую часть города. Премьер пообещал помочь.

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